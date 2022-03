Edf : Didier Deschamps s'enflamme pour Aurélien Tchouameni

La suite après cette publicité

Invité ce dimanche dans l’émission Téléfoot, le sélectionneur de l’Équipe de France Didier Deschamps a évoqué le cas d’Aurélien Tchouameni. Le milieu de terrain de 22 ans, qui a été buteur contre la Côte d'Ivoire vendredi, est de plus en plus performant selon lui. « Il est là depuis un petit moment. Grâce à ses performances avec nous, c'est un gros plus dans un registre bien particulier. Même s'il est utilisé dans un rôle défensif, il a des capacités techniquement et dans la projection. Il est complet. Il est jeune, mais il s'affirme », a expliqué Deschamps.

Le technicien français a également évoqué la possibilité d’associer le joueur de l’AS Monaco à Paul Pogba et N'Golo Kanté dans l’entrejeu. « Avoir des solutions en plus, c'est toujours mieux. Pogba, Tchouameni et Kanté sont dans le même registre, mais ils peuvent être associés. Les mettre tous les trois, c'est une option, mais ce serait au détriment d'une présence offensive moins importante. Mais c'est une option », a déclaré le sélectionneur tricolore. Les Bleus affronteront mardi soir l’Afrique du Sud (21h15).