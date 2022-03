Equipe de France : le match XXL d'Aurélien Tchouameni

La suite après cette publicité

Aurélien Tchouameni, le Monégasque, n'espérait pas, initialement, débuter cette rencontre entre la France et la Côte d'Ivoire, un match amical, à l'Orange Vélodrome. Mais il a profité de l'absence de N'Golo Kanté pour se faire une petite place au milieu de terrain aux côtés de Paul Pogba. Les deux ont d'ailleurs des styles relativement proches.

Mais vendredi soir, il n'a pas paru beaucoup plus jeune que son aîné (ils ont pourtant sept années d'écart). Précieux à la récupération, son énorme volume de jeu a fait énormément de bien aux Bleus de Didier Deschamps pendant cette partie. Si en plus on ajoute à cela une qualité technique largement au-dessus de la moyenne, le milieu de terrain asémiste, né en 2000, a vraiment tout pour plaire.

Deschamps est fan de Tchouameni

On lui a aussi découvert une autre qualité qu'on lui connaissait peut-être moins : celle de buteur. C'est lui qui, d'une tête rageuse à la suite d'un corner, a donné la victoire à l'équipe de France dans les ultimes secondes de la rencontre (90e+3). La rédaction FM ne s'y est pas trompée en le nommant d'ailleurs homme du match avec la belle note de 7,5. Didier Deschamps a avoué en être fan.

« Aurélien, à travers ce match et ce qu'il avait fait avec nous, c'est du haut niveau. Un potentiel énorme avec beaucoup de maîtrise. Il avait déjà montré lors des matches précédents lorsqu'il a débuté ou quand il est rentré. Les jeunes poussent aussi, c'est bien. Ce que je leur demande, c'est un binôme avec Paul. Aurélien a cette capacité dans l'agressivité, la récupération qui est supérieure à Paul. Paul est plus porté vers l'avant. Ils ont fonctionné en doublette et en trio avec Antoine Griezmann qui a un rôle important avec les deux », a commenté le sélectionneur. La relève est déjà assurée !