France - Côte d'Ivoire : les notes du match

C'est dans un stade Vélodrome à guichet fermé que l'équipe de France accueillait la Côte d'Ivoire en amical. Les Bleus, déjà qualifiés, avaient l'occasion de tester de nouveaux joueurs et de gagner encore un peu plus en automatismes. Didier Deschamps décidait de titulariser Olivier Giroud en pointe de l'attaque avec Griezmann et surtout Christopher Nkunku qui fêtait donc sa première sélection. Du côté des Éléphants, la ligne d'attaque avait de quoi impressionner avec Sebastien Haller, Wilfried Zaha et Nicolas Pépé.

Et d'ailleurs, c'est ce dernier qui se montrait le plus remuant dans le début de match. Ses qualités de percussion posaient de nombreux problèmes à Lucas et Théo Hernandez. Le joueur d'Arsenal ouvrait presque logiquement le score après avoir enrhumé le défenseur de l'AC Milan. Sa frappe sèche ne laissait aucune chance à Lloris (19e). De quoi réveiller les coéquipiers de Pogba qui égalisaient quelques minutes plus tard. C'est Olivier Giroud, encore et toujours, qui trouvait le chemin des filets d'un coup de tête (1-1, 21e). Mais l'intensité mise par la Côte d'Ivoire gênait considérablement les Bleus.

Tchouameni récompensé et héros du soir

La deuxième période repartait sur le même rythme avec énormément d'espaces des deux côtés. Les hommes de Patrice Beaumelle continuaient de faire bonne figure. Hugo Lloris repoussait une frappe surpuissante de Serge Aurier (57e). Quelques minutes plus tard, c'est Sangaré qui réalisait une parade monstrueuse devant Griezmann (63). À l'heure de jeu, William Saliba venait aussi remplacer un Varane blessé et fêtait donc sa première sélection avec l'équipe de France dans son stade Vélodrome.

Malgré les entrées de Ben Yedder ou encore Guendouzi, le score ne bougeait pas. En fin de rencontre, Didier Deschamps décidait d'offrir également à Jonathan Clauss sa première sélection. Mais dans les dernières secondes, Tchouameni offrait la victoire aux Bleus sur un corner bien tiré par Guendouzi. Un but qui venait récompenser le gros match du milieu monégasque. L'équipe de France aura néanmoins souffert face à la Côte d'Ivoire qui ne participera pas au Mondial 2022 au Qatar.

L'homme du match : Tchouameni (7,5) : solide et prometteur. Très à l'aise techniquement, et affichant une complicité très intéressante avec son compère du jour dans l'entrejeu, le milieu de terrain de l'AS Monaco a encore fait forte impression en sélection. Son volume de jeu a fait beaucoup de bien aux Bleus, posant de facto énormément de soucis à la Côte d'Ivoire. Pour couronner sa belle soirée, il a offert la victoire à la France en fin de match, d'une tête rageuse sur corner (90e+3).

France

Lloris (6,5) : le capitaine des Bleus a parfaitement rempli son rôle face aux Ivoiriens. Impuissant sur le but de Pépé (11e), il a ensuite repoussé tous les assauts des Éléphants (34e), réalisant plusieurs belles parades, comme cette horizontale devant Konan (49e) ou encore sur cette envolée de grande classe sur un tir puissant signé Aurier (57e), régnant aussi en patron dans les airs.

Kounde (6) : le défenseur du Séville FC a rendu une bonne copie face à la Côte d'Ivoire. Excellent dans la couverture et bien agressif sur le porteur du ballon, il n'a pas laissé grand-chose aux attaquants des Éléphants, qui n'ont jamais su prendre le meilleur sur lui.

Varane (6) : le défenseur central de Manchester United a livré une partie sérieuse et appliquée. Solide sur ses appuis et dans les duels, il a aussi fait parler sa science du placement. Légèrement touché au pied à la pause, le patron de la défense tricolore a été remplacé par Saliba (59e) , qui, pour sa première sélection en sélection, a pu compter sur la clameur de son public du Vélodrome.

L. Hernandez (4) : pris par Pépé sur l'ouverture du score ivoirienne (19e), le Munichois a probablement été le moins performant des trois centraux alignés par Deschamps sur la Canebière. La complicité des deux frères n'était pas présente sur le pré du Vélodrome face aux Ivoiriens. Face un Pépé en feu, il a eu du mal à contenir les attaques adverses sur son côté, même si le repli approximatif de Théo ne l'a forcément pas aidé.

Coman (4) : une nouvelle fois cantonné à un rôle de piston droit, l'attaquant du Bayern Munich n'a pas livré le match de sa vie. Globalement impliqué et appliqué défensivement, il a toutefois faire preuve d'imprécision dans ses rares tentatives de centre. Il n'a aussi pas su prendre Konan à revers, sa vivacité et sa qualité de dribble en un contre un ne s'étant pas ressenties à Marseille. Centre pour Grizi (63e). Remplacé par Clauss (89e) .

Tchouameni (7,5) : voir ci-dessus.

Pogba (5) : prestation moyenne du milieu des Red Devils. On l'a vu, comme souvent, distiller plusieurs caviars à destination de ses coéquipiers durant ce match amical. On l'a aussi senti toujours aussi prompt à faire des différences balle au pied. En revanche, défensivement et dans les duels, il a peut-être été un peu en dessous, même s'il a effectué quelques retours importants. Remplacé par Rabiot (89e) , qui a eu le droit, en tant qu'ancien joueur du PSG, aux sifflets du Vélodrome.

T. Hernandez (4,5) : paradoxal. Le latéral gauche de l'AC Milan a été extrêmement présent offensivement dans son rôle de piston gauche, au détriment de ses tâches défensives. Il a beaucoup tenté (5e, 12e, 22e), sans toutefois trouver la faille. Il a au moins été récompensé d'une passe décisive grâce à un centre déposé sur la tête de son partenaire en Lombardie, Giroud (22e). Il a aussi trop tergiversé et vendangé juste après la pause (47e). Sa débauche d'énergie

Griezmann (4) : très disponible dans un rôle d'électron libre qu'il affectionne tant, l'attaquant de l'Atlético de Madrid n'a en revanche pas réalisé un grand match. Ses transmissions n'ont pas toujours été très justes, tout comme il n'a pas su faire de vraies différences balle au pied. Bien servi par Coman, il aurait pu "sauver" son match mais il a buté sur le Sangaré (63e). Remplacé par Guendouzi (75e) , qui a honoré sa 2ème sélection en équipe de France avec une passe décisive pour Tchouameni dans son jardin marseillais (90e+3).

Giroud (6) : titulaire en l'absence de Benzema, l'avant-centre de l'AC Milan a très bien fait ce qu'on lui demande de faire. Il a joué sur ses qualités, en pivot, dans la conservation du ballon et dans les déviations, au service de ses partenaires. À l'affût pour reprendre un centre de son coéquipier en club à bout portant et inscrire son 47e but en Bleus (22e), l'ancien buteur d'Arsenal a encore répondu présent, même s'il a eu plus de difficultés au cours des 45 dernières minutes. Il est même passé proche du doublé sur ce coup de tête pas assez redressé (87e).

Nkunku (4) : mobile, très actif et altruiste pour sa première apparition avec le maillot frappé du Coq sur les épaules, l'ancien joueur du PSG a livré une prestation un poil décevante. Assez discret alors qu'on pouvait légitimement en attendre plus de sa part, et plutôt friable au duel, il a au moins compensé par son énergie débordante. À noter qu'il aurait pu inscrire son premier but pour sa grande première (31e). Remplacé par Ben Yedder (75e).

Côte d'Ivoire