PSG : Ander Herrera donne rendez-vous à l'OM

Le PSG a fait le plus dur ce mardi soir en battant difficilement le RB Leipzig lors de la 3e journée de phase de groupes de Ligue des Champions. Une bonne opération pour les Parisiens, qui conservent la première place de leur groupe, avec un petit point d'avance sur Manchester City. Place à l'OM maintenant (match dimanche soir au Vélodrome, à suivre en live commenté sur FM), comme l'a souligné Ander Herrera en conférence de presse d'après match.

«Pour les supporters et pour nous, oui c'est un match important. Ils ont chanté tout le temps mais on est prêts. Ils (les joueurs de l'OM, ndlr) vont jouer jeudi. On va essayer de regarder le match. Ce ne sont pas seulement trois points. On a perdu un seul match seulement mais on sait que ce n'est pas un match normal pour le club», a expliqué le milieu de terrain espagnol, déterminé à bien faire face au meilleur ennemi.