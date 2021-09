JT Foot Mercato : la difficile gestion des égos au PSG

La suite après cette publicité

Le grand 8 pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Grâce à une nouvelle victoire face à Montpellier (2-0), le club parisien poursuit son sans-faute. Mais tout est loin d'être rose dans la Ville Lumière. La rencontre a notamment été marquée par une scène d'agacement de la part de Kylian Mbappé lors de sa sortie. «Il ne me fait pas la passe», a-t-il lâché. Une phrase qui visait son coéquipier Neymar. Des tensions qui ne dateraient pas d'hier selon L'Equipe. Alors que les deux hommes sont comme chien et chat depuis leur arrivée dans la capitale, cette relation se serait détériorée depuis les velléités de départ du champion du monde français.

Au PSG, la concurrence entre Keylor Navas et Gigi Donnarumma commence à agacer du côté de l'Italien. L'entraîneur parisien Mauricio Pochettino refuse toujours de trancher entre ces deux portiers, ce que le champion d'Europe italien a du mal à vivre. Mais pour la presse italienne, le coupable n'est pas le tacticien argentin, mais bien l'agent du joueur Mino Raiola. Ce dernier est notamment accusé d'avoir poussé pour ce transfert afin de privilégier ses intérêts personnels. Ambiance.

Claude Puel sur la sellette

C'est la crise à l'ASSE. Avec la nouvelle défaite face à l'OGC Nice (0-3), la 5ème d'affilée, les Verts se retrouvent bon dernier de Ligue 1. Au micro d'Amazon Prime, Wahbi Khazri n'a pas mâché ses mots. *«On en prend trois (buts) à domicile, c'est inacceptable. On doit se mettre entre guillemets les doigts dans le c* pour bosser, en faire beaucoup plus. ». Forcément dans cette situation, c'est le coach qui est dans le viseur. Claude Puel est sur la sellette et son avenir pourrait se décider lors du derby face à l'Olympique Lyonnais, dimanche prochain.

Aaron Ramsey vers la sortie ?

Enfin, une petite actualité mercato à la Juventus. Barré par une féroce concurrence, Aaron Ramsey pourrait quitter le navire dès cet hiver. Les dirigeants de la Vieille Dame ne le retiendront pas et seraient même prêts à le libérer de son contrat. Plusieurs clubs anglais seraient intéressés par les services du joueur de 30 ans. Mais pour cela, il faudra faire un effort financier du côté de l'intéressé. Affaire à suivre.