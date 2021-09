Qualifs CdM 2022 : Depay et Wijnaldum portent les Pays-Bas, la Croatie arrache la victoire en Slovaquie

Si l'Hexagone avait évidemment les yeux rivés sur l'équipe de France, plusieurs matchs comptant également pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 se tenaient en même temps à 20h45 dans la zone Europe. Et plusieurs cadors étaient de sortie ce samedi soir. À commencer par les Pays-Bas. Les partenaires de Memphis Depay, titulaire aux côtés de Georginio Wijnaldum et de Frenkie de Jong notamment, ont fait le spectacle face au Monténégro (4-0). Le nouvel attaquant du FC Barcelone a été le grand bonhomme de la soirée au Philips Stadion. C'est lui qui a transformé un penalty en première période avant de faire le break dans le second acte.

La suite après cette publicité

Le nouveau milieu de terrain du PSG y est lui aussi allé de son but alors que Cody Gakpo, passeur décisif sur le 2ème but de Depay, a scellé ce large succès des siens. Après avoir buté en Norvège mercredi (1-1), les Oranjes reprennent leur marche en avant dans le groupe G, dont ils occupent la première place, à égalité de points (10) avec la sélection d'Erling Haaland. Les Pays-Bas ont désormais rendez-vous contre la Turquie mercredi (20h45), face à une opposition plus relevée.

Brozovic délivre la Croatie, pluie de buts entre Israël et l'Autriche

La Croatie, qui comptait Dejan Lovren, Marcelo Brozovic ou encore Mateo Kovacic dans son onze de départ, a elle failli caler en Slovaquie (1-0), emmenée par Marek Hamsik et Milan Skriniar, dans un match relativement équilibré (17 tirs pour les locaux contre 13 pour les visiteurs). Les vice-champions du monde 2018 s'en sont remis au milieu de terrain de l'Inter Milan, auteur de la seule réalisation du match, pour ne pas enchaîner un deuxième score nul et vierge, après celui concédé contre la Russie trois jours auparavant. La Croatie revient à hauteur des Russes dans ce groupe H avec 10 points, tout en maintenant les Slovaques à quatre unités.

Le match le plus prolifique s'est déroulé en Israël, où les joueurs de Willibald Ruttensteiner n'ont fait qu'une bouchée de l'Autriche (5-2). Les filets ont officiellement tremblé à sept reprises au Sammy Ofer Stadium d'Haifa. Car Konrad Laimer, qui pensait égaliser trois minutes après l'ouverture du score précoce de Manor Solomon, s'est vu refuser son but pour un hors-jeu, après intervention de la VAR. Cette réalisation aurait pu changer le cours des choses pour la Das Wunderteam, qui a pris l'eau ce samedi soir. L'Autriche laisse Israël, deuxième du groupe F, prendre trois points d'avance sur elle, alors que l'Écosse, court vainqueur de la Moldavie (1-0), lui est même passé devant.

Le Danemark s'est lui fait peur et ne s'est imposé que d'une courte tête aux Iles Féroé (1-0) grâce à un but tardif de Jonas Older Wind, alors que les locaux ont terminé la rencontre à 10 après l'expulsion de Rene Joensen (84e). Les Danois, avec 5 victoires en autant de journées, 17 buts marqués et 0 encaissé, sont solides leaders de cette poule F. À noter que la Turquie n'a pas tremblé contre Gibraltar (3-0).

Les résultats des rencontres de 20h45

Groupe D :

Ukraine 1-1 France : Shaparenko (45e) / Martial (50e)

Groupe F :

Iles Féroé 0-1 Danemark : Wind (85e)

Israël 5-2 Autriche : Solomon (5e), Dabbur (20e), Zahavi (33e, 90e), Weissman (59e) / Baumgartner (42e), Arnautovic (55e)

Écosse 1-0 Moldavie : Dykes (14e)

Groupe G :

Gibraltar 0-3 Turquie : Dervisoglu (54e), Calhanoglu (65e), Karaman (83e)

Pays-Bas 4-0 Monténégro : Depay (38e, sp, 62e), Wijnaldum (70e), Gakpo (76e)

Groupe H :

Slovaquie 0-1 Croatie : Brozovic (86e)