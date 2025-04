L’ASSE sort du silence

C’est le fait qui a embrasé la soirée d’hier, qui promettait déjà d’être bouillante au vu des enjeux sur fond de derby. La rencontre entre Saint-Étienne et Lyon a été interrompue pendant près de 50 minutes suite à un jet de projectile sur l’arbitre assistant. Tard dans la nuit, l’ASSE a publié un communiqué expliquant que l’auteur des faits avait été retrouvé par les caméras de surveillance du stade.

La suite après cette publicité

«Sur la base des informations transmises par le club et en collaboration avec les autorités, l’individu a été interpelé à la sortie du stade. L’AS Saint-Étienne déposera dès demain une plainte à son encontre. Le club agira également avec la plus grande fermeté, en prenant de son côté les sanctions les plus sévères, afin que cet acte isolé ne reste pas impuni», peut-on lire dans le communiqué publié par le club. En attendant une éventuelle décision de la commission de discipline, qui aura les yeux rivés sur cette affaire dans les prochains jours.