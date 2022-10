OL : Moussa Dembélé juge son duo avec Alexandre Lacazette

Discret dans les médias, Moussa Dembélé (26 ans) est sorti du silence. Après une interview donnée à Téléfoot dimanche, l'attaquant français était de passage en conférence de presse ce jeudi à Lyon. L'occasion pour lui d'évoquer son début de saison, lui qui a été souvent sur le banc avec Peter Bosz et qui a été titularisé par Laurent Blanc. «Je me sens de mieux en mieux. C'est sûr qu'en tant que joueur, tu perds un peu de condition mais je travaille pour revenir à 100% le plus vite possible. Le coach nous donne de la confiance, à tous les joueurs. A nous de lui rendre sur le terrain».

La suite après cette publicité

Et Dembélé le fait plutôt bien, lui qui forme un duo prometteur avec Alexandre Lacazette. «C'est plus facile de jouer avec un joueur comme lui. Mais il faut du temps pour trouver des automatismes. On se trouve de plus en plus facilement. On est complémentaires. Alexandre aime bien décrocher. Moi j'aime bien rester devant et faire mes appels. J'essaye de rajouter du poids dans la surface. On est complémentaires».