Bournemouth : Scott Parker limogé

L'aventure est terminée pour Scott Parker à Bournemouth. Giflé 9-0 par Liverpool lors de la dernière journée de Premier League, le club promu en PL cette saison point à la 17ème place au classement. Au club depuis la saison dernière, l'ancien joueur de Newcastle, Tottenham, Chelsea et Fulham, n'a pas su trouver la bonne formule pour manager au mieux son équipe dans ce début de saison très compliqué. Avec une seule victoire en quatre matchs pour deux buts marqués et 16 encaissés, l'addition est lourde pour le club du sud de l'Angleterre.

La suite après cette publicité

Il sera remplacé par Gary O'Neil, entraîneur adjoint chez les Cherries. Il a également été entraîneur adjoint pour les U23 de Liverpool. Maxim Demin, propriétaire du club, a exprimé sa gratitude envers son ancien manager : « Je voudrais exprimer ma gratitude à Scott et à son équipe pour leurs efforts pendant leur séjour avec nous. Notre retour en Premier League la saison dernière sous son mandat restera dans les mémoires comme l'une des saisons les plus réussies de notre histoire. Cependant, pour que nous puissions continuer à progresser en tant qu'équipe et en tant que club dans son ensemble, il est inconditionnel que nous soyons alignés dans notre stratégie pour gérer le club de manière durable. Nous devons également faire preuve de confiance et de respect les uns envers les autres. C'est l'approche qui a apporté tant de succès à ce club dans l'histoire récente, et nous ne nous en détournerons plus à partir de maintenant. Notre recherche d'un nouvel entraîneur commencera immédiatement. »