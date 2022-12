CdM 2022, Australie : le sélectionneur Graham Arnold prolongé ?

La suite après cette publicité

L'aventure des Socceroos au Qatar s'est arrêtée hier soir en huitième de finale contre l'Argentine (2-1), après un parcours plus qu'honorable et avoir passé les poules pour la première fois depuis seize ans. Son sélectionneur Graham Arnold est en poste depuis 2018, et les résultats obtenus lors de cette Coupe du monde pourraient lui permettre d'être conforté, alors que son contrat expirait à l'issue de la compétition. Comme le rapporte Mundo Deportivo, le technicien de 59 ans se donne du temps pour réfléchir à un renouvellement de contrat.

De son côté, Chris Nikou, le président de la Fédération australienne a déclaré : « cette équipe des Socceroos dirigée par Graham Arnold a représenté l'Australie et le football australien de manière impeccable au Qatar. (...) Sur la plus grande scène du football mondial, les Socceroos ont fait preuve de l'esprit combatif et de la détermination des Australiens, reconnus dans le monde entier, et ont su se mesurer aux meilleurs. Je suis incroyablement fier ».