LdC : la Coupe d’Asie et la CAN menacent le choc PSG-Real Sociedad

C’est donc officiel depuis aujourd’hui : le Paris Saint-Germain affrontera la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le match aller se jouera le 14 février prochain au Parc des Princes et le retour le 5 mars à Anoeta. Un duel dans lequel la Coupe d’Asie (organisée au Qatar) pourrait jouer un rôle. Initialement prévue du 16 juin au 16 juillet 2023, la compétition avait été décalée du 12 janvier au 10 février 2024 prochains.

Un tournoi auquel vont sûrement participer le Sud-Coréen du PSG Kang-in Lee et le Japonais de la Real Sociedad Takefusa Kubo. Et si l’un des deux (ou les deux) va jusqu’en finale, pas sûr qu’il soit à 100% pour le huitième de finale aller. C’est en tout cas ce que craignent les Basques, car Kubo a bien plus d’influence dans le jeu des Txuri Urdin (15 buts, 13 assists en 67 matches) que Lee dans celui du PSG (2 buts, 1 passe décisive en 14 matches). Enfin, la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier-11 février) pourrait également poser problème au PSG. Si Achraf Hakimi va au bout avec le Maroc, la finale se jouera le 11 février et le latéral pourrait donc lui aussi faire défaut.

