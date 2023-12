Ldc : le programme des 1/8e de finale est connu

Le tirage au sort de la Ligue des Champions a été plutôt abordable pour le dernier club français en lice dans la compétition puisque le Paris Saint-Germain se retrouve opposé à la Real Sociedad. Le programme des huitièmes de finale est désormais connu. Ainsi, le 13 février, Copenhague affrontera Manchester City en même temps que le RB Leipzig défiera le Real Madrid. Le retour aura lieu le 6 mars.

Le 14 février pour la Saint-Valentin, le Paris Saint-Germain croisera le fer avec la Real Sociedad tandis que la Lazio et le Bayern Munich se rendront coup pour coup. Le match retour se tiendra le 5 mars. Le 20 février l’Inter Milan et l’Atlético de Madrid se rencontreront tout comme le PSV Eindhoven et le Borussia Dortmund avec un match retour prévu le 13 mars. Enfin, le 21 février verra le FC Porto et Arsenal s’affronter alors que la dernière rencontre mettra aux prises le Napoli et le FC Barcelone.

Les huitièmes de finale de Ligue des Champions

Aller le 13 février et retour le 6 mars

Manchester City (Angleterre) - FC Copenhague (Danemark)

Real Madrid (Espagne) - RB Leipzig (Allemagne)

Aller le 14 février et retour le 5 mars

Real Sociedad (Espagne) - Paris Saint-Germain (France)

Bayern Munich (Allemagne) - Lazio (Italie)

Aller le 20 février et retour le 13 mars

Atlético de Madrid (Espagne) - Inter Milan (Italie)

Borussia Dortmund (Allemagne) - PSV Eindhoven (Pays-Bas)

Aller le 21 février et retour le 12 mars