Ligue des Champions : le PSG épargné par le tirage au sort, le Real Madrid et le Barça vont devoir batailler

Alors que l’édition 2024/2025 de la Ligue des Champions se déroulera avec une nouvelle formule, la compétition reine des clubs de football dévoile ce lundi l’identité de ses huitièmes de finale. Le tirage au sort a eu lieu à Nyon en Suisse ce midi et permet de connaître les 8 affiches du prochain tour. Seul représentant français encore en course, le Paris Saint-Germain qui se retrouve dans le chapeau 2 avec sa deuxième place pouvait s’attendre au pire.

En effet, les Franciliens pouvaient retrouver leurs trois derniers bourreaux, à savoir le Bayern Munich, le Real Madrid et Manchester City, les trois formations qui ont le plus impressionné lors de la phase de poules. Arsenal et les trois autres clubs espagnols, à savoir l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone et la Real Sociedad étaient également de potentiels adversaires pour les Franciliens. Ces derniers ne retrouveront pas le Borussia Dortmund puisque les équipes issues du même groupe et du même pays ne peuvent pas se rencontrer à ce stade de la compétition.

Le PSG s’en sort bien

Et le tirage au sort a été clément cette fois avec le Paris Saint-Germain finalement puisque les Franciliens vont rencontrer la Real Sociedad, une équipe qui a brillé en phase de poules mais qui semble davantage abordable que d’autres cadors de la compétition. Parmi les gros morceaux de ce tirage au sort, on peut penser au Napoli qui sera un duel compliqué pour le FC Barcelone ou bien à l’Inter Milan qui défiera l’Atlético de Madrid.

Les cadors de la compétition ont été épargnés puisque le tenant du titre Manchester City défiera Copenhague quand le Bayern Munich défiera la Lazio. En revanche, le Real Madrid est tombé face à un redoutable concurrent avec le RB Leipzig. De retour à ce stade de la compétition, Arsenal croisera le fer avec Porto dans un duel alléchant alors que le dernier match opposera le Borussia Dortmund et le PSV Eindhoven.

Le tirage au sort des huitièmes de finale

Arsenal (Angleterre) - FC Porto (Portugal)

FC Barcelone (Espagne) - Naples (Italie)

Real Sociedad (Espagne) - Paris Saint-Germain (France)

Atlético de Madrid (Espagne) - Inter Milan (Italie)

Borussia Dortmund (Allemagne) - PSV Eindhoven (Pays-Bas)

Bayern Munich (Allemagne) - Lazio (Italie)

Manchester City (Angleterre) - FC Copenhague (Danemark)

Real Madrid (Espagne) - RB Leipzig (Allemagne)

Les chapeaux

Tête de série :

Bayern Munich (Allemagne)

Arsenal (Angleterre)

Real Madrid (Espagne)

Real Sociedad (Espagne)

Atlético de Madrid (Espagne)

Borussia Dortmund (Allemagne)

Manchester City (Angleterre)

FC Barcelone (Espagne)

Non-tête de série :