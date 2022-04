Ligue des Champions : la masterclass cinq étoiles de Giovani Lo Celso

La suite après cette publicité

Sensation. Invaincu en Ligue des Champions depuis le début de la saison, le Bayern Munich a chuté hier soir face à Villarreal en quart de finale aller. L'équipe entraînée par Unai Emery s'est imposée 1 à 0 grâce à un but d'Arnaut Danjuma, servi par Giovani Lo Celso. Ce dernier a rendu une très belle copie hier soir devant le plus de l'Estadio de la Ceramica. Titulaire, l'Argentin était aligné au poste de milieu droit.

Des statistiques folles

Et il n'a pas déçu ! L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a été au four et au moulin, lui qui a abattu un sacré boulot défensif face à Alphonso Davies. Propre et juste techniquement, il a été précieux pour les siens et a fait mal aux Bavarois, en se procurant de nombreuses occasions et en provoquant des fautes. Il a aussi récupéré pas mal de ballons (6) et a remporté de nombreux duels. Huit au total. Bref, une performance XXL de la part de Lo Celso, élu homme du match.

La presse espagnole a été emballée par son match. AS parle d'un "Lo Celso énorme" face à l'ogre bavarois avant d'ajouter : «performance spectaculaire. Fléau de la défense teutonique, poumon de l'équipe jaune. Son partenariat avec Foyth a été l'un des points forts du succès de Villarreal. Il a fait la passe clé sur le but de Danjuma». Marca aussi a apprécié son match et a osé le jeu de mots : "un partido exCelso", traduisez un match excellent.

Il a roulé sur le Bayern Munich

«L'Argentin, grande arrivée hivernale de la Liga, prend le titre de MVP face à un Bayern qu'il a démantelé (...) L'Argentin a des statistiques très fortes. Récupérations, bonnes passes, zone d'influence. Quarante minutes après le début du match, il n'avait manqué aucune passe... et dans des zones inconfortables du terrain. L'UEFA lui a décerné le titre de MVP du match, avec toutes les stars sur le terrain c'était plus que mérité», a notamment indiqué la publication ibérique.

Après la rencontre, l'international albiceleste, encensé de toutes parts et qui a été repositionné en deuxième attaquant suite aux changements, a préféré mettre l'accent sur le collectif plutôt que sur son cas personnel. «On savait que l’on devait attaquer et défendre tous ensemble pour faire un résultat, je remercie le staff pour sa confiance. Tout est encore ouvert. On doit aller là-bas, faire le même genre de matches que ce soir. On sait que ce sera dur, mais tout est possible». Encore plus avec un grand Lo Celso !