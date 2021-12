FC Barcelone-Betis : les compositions officielles

On dispute la 16e journée de Liga en Espagne. Au Camp Nou, ce sont deux équipes qui restent sur deux victoires qui s'affrontent. Le FC Barcelone de Xavi (7e) accueille le Betis de Manuel Pellegrini (5e) (à suivre en direct sur FM à 16h15). Les Blaugrana doivent enchaîner s'ils veulent espérer se rapprocher du quatuor de tête. En face, les Sévillans grimperont provisoirement à la 2e place en cas de gros coup en terres catalanes.

Pour sa troisième rencontre de Liga sur le banc du Barça, Xavi aligne un 4-3-3. Pressenti pour débuter, Ousmane Dembélé est finalement remplaçant. Défense Dest, Araujo, Lenglet, Alba. Au milieu, Busquets est entouré par les jeunes Nico et Gavi, alors que devant Memphis est présent aux côtés d'Abde et de Coutinho. En face, privé de Nabil Fékir, suspendu, Manuel Pellegrini opte pour un 4-2-3-1, avec Bellerin et Bartra derrière, Canales en 10 et Willian José en pointe.

Les compositions d'équipes :

FC Barcelone : ter Stegen - Dest, Araujo, Lenglet, Alba - Nico, Busquets, Gavi - Abde, Memphis, Coutinho

Betis : Rui Silva - Bellerin, Bartra, Victor Ruiz, Alex Moreno - Guido Rodriguez, Guardado - Canales - Aitor, Canales, Juanmi - Willian José