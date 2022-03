Real-PSG : Gianluigi Buffon défend Donnarumma

Mercredi soir à Bernabeu, Gigio Donnarumma, le portier du Paris Saint-Germain a été auteur d'une erreur plombant totalement les Parisiens et coûtant finalement la qualification au PSG. Son coéquipier et mentor en sélection, Gianluigi Buffon est revenu pour le Corriere Dello Sport sur l'erreur de son jeune successeur : «Gigio n'a pas besoin d'avocats partisans. Les erreurs comme la sienne sont utiles, je le dis parce que je le pense vraiment. Ils font partie du chemin de la croissance. Je suis sûr qu'il n'aura aucune répercussion négative, aucun problème, et puis il a déjà montré qu'il avait la force nécessaire pour pouvoir surmonter des moments aussi délicats. Il est trop solide et structuré pour être conditionné par tout cela. »

L'ancien portier du PSG ajoute cependant que Donnarumma a surement manqué d'un peu de vice, souvent nécessaire dans ce genre de rencontre : «j'ajouterais que si, hypothétiquement, Gigio était resté un peu plus lucide ou s'il avait possédé une certaine astuce, rester au sol aurait permis d'obtenir quelque chose. Nous avons vu beaucoup de gars intelligents. Il était honnête. En se relevant immédiatement, il a donné un signal clair à l'arbitre : impact non pertinent.» Avant d'enchainer : «tout le monde fait des erreurs. Alors ça colle, c'est une erreur. Fermé. Pour le défendre, Gigio peut encore donner beaucoup. Il a chié ? Amen. Cela ne réduit pas la valeur du joueur. Espérons qu'il n'en fasse pas cinq par an, car alors - oui - l'argument changerait radicalement. Mais c'est une hypothèse qui concerne tout le monde, pas seulement Gigio. Une ou deux erreurs par saison sont physiologiques. » concluait ainsi le champion du monde 2006, qui estime donc que cette erreur fera grandir l'ancien portier de l'AC Milan.