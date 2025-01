Karim Benzema ouvre la porte à un retour au Real Madrid

La retraite, ce n’est pas pour tout de suite, affirme Karim Benzema dans un entretien à Marca. L’attaquant répondait à des rumeurs sur une fin de carrière proche. Mieux encore, son aventure à Al-Ittihad ne sera peut-être pas la dernière puisqu’il ne s’interdit pas de revenir un jour… au Real Madrid.

« Pourquoi pas. En ce moment, je suis à Djeddah et je vais très bien. On verra dans le futur, comment est la vie et je serai sûrement proche de Madrid dans le futur », indique le Français de 37 ans au média espagnol. Reste à savoir si son retour se fera en tant que joueur ou dans un autre rôle.