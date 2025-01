Karim Benzema fait une grande annonce sur son avenir !

Après 14 ans de bons et loyaux services au Real Madrid où il aura marqué l’histoire de l’une des plus grandes institutions de l’histoire du football, Karim Benzema avait pris la décision de rejoindre l’Arabie saoudite à l’été 2023. Un choix qui avait été tant critiqué que compris par des observateurs du football qui n’avaient pu que constater l’exode de plusieurs stars vers le Golfe lors de ce même été. Mais comme souvent dans sa carrière, le Nueve n’a pas cherché à faire l’unanimité, mais a simplement suivi son instinct qui l’a mené à une si grande carrière par le passé. Avec Al-Ittihad, le Lyonnais aura été critiqué pour sa première saison.

Jugé moins impliqué et en proie au doute après plusieurs clashes avec Nuno Espirito Santo et Marcelo Gallardo, qui n’auront pas fait de vieux os à Djeddah, le Ballon d’Or du peuple a remis le bleu de chauffe cette saison. Écouté par ses dirigeants dans la construction de l’effectif, le quintuple Ballon d’Or a ramené Laurent Blanc sur le banc de son équipe et a renforcé son escouade avec les venues de Predrag Rajkovic, Houssem Aouar, Steven Bergwijn ou encore Moussa Diaby. Des renforts de poids qui ont permis à KB9 de se relancer sportivement et de remettre Al-Ittihad au sommet du classement en Arabie saoudite. Fier de ce redressement sportif, l’ancien chouchou de Gerland s’est octroyé une petite visite auprès de ses anciens coéquipiers du Real Madrid après la victoire de son Al-Ittihad face à Al-Hilal en Kings Cup.

Karim Benzema ne pense pas à la retraite !

Retrouvant des visages familiers, Karim Benzema a également pu s’exprimer avec Kylian Mbappé, son ancien coéquipier en Equipe de France qui a connu des débuts mouvementés à Madrid. Forcément, cette visite de courtoisie n’a pas échappé aux journalistes espagnols qui se sont empressés d’obtenir quelques paroles de la légende madrilène. Mieux, Marca a publié ce vendredi soir une interview avec l’attaquant de 37 ans. L’occasion pour le Nueve de revenir sur son futur qui fait beaucoup parler alors que les médias ibériques affirmaient récemment que le joueur formé à l’OL envisageait de raccrocher les crampons à l’issue de la saison.

Une information qu’a fait éclater en mille morceaux Karim Benzema ce vendredi : «l’équipe va bien, mes coéquipiers vont bien, les supporters s’amusent, le club est heureux… Tout est parfait. Nous sommes sur la bonne voie pour réaliser des choses importantes cette saison. Il reste encore un long chemin à parcourir. Sur le terrain, je donne tout pour l’équipe et les supporters et j’espère qu’ils sont satisfaits de ce que je fais. Je veux continuer à gagner. J’ai pour objectif de remporter un titre avec Al Ittihad. C’est compliqué parce que le niveau a beaucoup augmenté et que les équipes sont fortes, bien meilleures qu’avant. Nous allons travailler dur et continuer comme nous l’avons fait jusqu’à présent, car nous n’avons encore rien gagné. Une retraite ? Non, non. Ce sont les paroles de je ne sais qui. C’est absurde. Je n’ai aucune limite pour me dire que dans deux, trois ou quatre ans, je vais arrêter le football. Je me sens bien, Dieu merci. Mon corps va bien. Je me prépare bien et nous verrons comment je me sens chaque année.» Voilà qui est dit.