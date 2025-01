Kings Cup : Al-Ittihad file en demies, Benzema s’offre un doublé

Après la qualification d’Al-Qadisiya 3-0 (avec un but d’Aubameyang) sur Al-Taawon un peu plus tôt dans la journée, les quarts de finale de la Kings Cup se poursuivaient ce mardi avec un choc au sommet entre le Al-Hilal de Lodi et Neymar (blessé) et le Al-Ittihad de Benzema. Le Français a d’ailleurs ouvert le score après l’heure de jeu (63e), mais Al Dawsari (71e) a rapidement égalisé pour envoyer tout le monde en prolongation.

La suite après cette publicité

Durant la première période, Marcos Leonardo pensait un avantage définitif à Al-Hilal à la 101e minute. C’était sans compter sur un Benzema toujours aussi décisif et auteur d’un doublé à cinq minutes du terme. 2-2 à la fin des prolongations, la décision s’est faite aux tirs au but. Et ce sont les joueurs d’Al-Ittihad qui se sont montrés les plus adroits en l’emportant 3-1. Al-Itthad jouera donc les demi-finales.