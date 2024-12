Énorme bombe sur l’avenir de Karim Benzema

Dans trois jours, Karim Benzema va souffler ses 37 bougies. Et si l’ancien joueur de l’OL et du Real Madrid se rapproche de la quarantaine, il fait le bonheur d’Al-Ittihad cette saison. Après un premier exercice compliqué, entre les blessures et les nombreux changements d’entraîneur, l’attaquant semble avoir retrouvé le sourire en Arabie saoudite, où il a été rejoint notamment par Houssem Aouar et Moussa Diaby. Sous les ordres de Laurent Blanc, il a ainsi participé à 12 rencontres toutes compétitions confondues. Le temps pour lui de marquer 11 buts et de délivrer 3 assists (903 minutes de jeu).

Si individuellement tout va pour le mieux, c’est aussi le cas collectivement puisque son club est actuellement en tête de la Saudi Pro League après 13 journées. Elle a remporté 12 victoires et ne s’est inclinée qu’à une seule et unique reprise. Bref, tout roule pour le Nueve. Mais ce lundi matin, Relevo lâche une sacrée bombe sur le Ballon d’Or 2022. Le média espagnol, réputé pour son sérieux, a titré : «Benzema envisage déjà de prendre sa retraite et reviendra au Real Madrid». Une annonce choc. Relevo a ensuite développé sur le sujet.

Benzema pense à la retraite et à un retour à Madrid

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026 avec Al-Ittihad, KB9 n’exclut pas de raccrocher les crampons à la fin de cet exercice 2024-2025. Il en a fait part à son club la semaine passée. Alors que certains pensaient qu’il ferait ses adieux au football une fois son contrat en Arabie saoudite terminé dans un an et demi, le Français cogite à en croire Relevo. Il n’a pas encore pris sa décision finale mais plusieurs choses le font clairement réfléchir. Le joueur, qui a un palmarès long comme le bras, «commence à en avoir assez des routines quotidiennes», notamment les entraînements qui ont lieu à 19 heures en Arabie saoudite en raison de la chaleur.

Le média ibérique évoque aussi une certaine «fatigue mentale» après une première année très dure en SPL et «la motivation de vivre à Madrid». Actuel deuxième meilleur buteur du championnat saoudien avec CR7, le Nueve, qui ressentirait le manque de Madrid, reviendra ensuite auprès du club avec lequel il a tout gagné. En effet, Relevo assure qu’il «a déjà convenu avec le club d’être son ambassadeur dans le monde et surtout dans la zone arabe.» Proche de Florentino Pérez, KB9 devrait donc occuper un nouveau rôle au Real Madrid. De son côté, Al-Ittihad n’est pas forcément contre le fait de mettre un terme à sa collaboration avec Benzema. Bien qu’il soit très important sportivement, il touche un énorme salaire (200 M€ selon certaines sources). Affaire à suivre…