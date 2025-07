L’Arabie saoudite prête à débourser un sacré pactole pour Mateo Retegui

Pierre-Emerick Aubameyang est proche de résilier son contrat avec Al-Qadisiyah, si bien que plusieurs clubs s’intéressent déjà à lui. Pour le remplacer, le club saoudien, qui souhaite recruter un avant-centre plus jeune, a jeté son dévolu sur Mateo Retegui (26 ans), attaquant italien de l’Atalanta.

D’après Sky Sport Italia, les discussions entre la Dea et Al-Qadisiyah progressent rapidement. Les deux clubs ont trouvé un accord autour d’un montant de 65 millions d’euros, avec en plus une prime de solidarité de 3,25 millions. Retegui, de son côté, s’est vu proposer un contrat de 4 ans et un salaire de 16 millions, plus 3 millions bonus.