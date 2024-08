Inter : Marcus Thuram et Benjamin Pavard ont écourté leurs vacances

C’est une petite surprise qui a attendu Simone Inzaghi ce jeudi matin à Appiano Gentile, le centre d’entraînement de l’Inter Milan. Censés reprendre le chemin de l’entraînement dès samedi, les internationaux français Benjamin Pavard et Marcus Thuram ont fait leur retour avec deux jours d’avance.

La suite après cette publicité

Comme l’explique la Gazzetta dello Sport, les deux partenaires ont décidé d’écourter leurs vacances accordées après leur parcours jusqu’en demi-finale de l’Euro avec les Bleus, pour retrouver leur club. Il ne manque plus que Stefan de Vrij et Denzel Dumfries, également demi-finalistes de l’Euro avec les Pays-Bas, et enfin Lautaro Martinez, vainqueur de la Copa América avec l’Argentine, pour que le groupe interiste soit au complet.