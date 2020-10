Ligue 1 : le PSG souffre avant de dérouler à Nantes

La semaine aura été belle pour le PSG. Vainqueur à Instanbul mercredi en Ligue des Champions, le club de la capitale a également ramené les trois points en championnat de son déplacement à Nantes lors de cette 9e journée de Ligue 1. Bougés dans tous les sens en première période par des Canaris entreprenants et offensifs, les Parisiens ont eu besoin de la maladresse adverse, d'un penalty plus que généreux et d'un Keylor Navas impérial dans son but pour finalement l'emporter 3-0.

Car la donne aurait pu être bien différente si Simon Moses n'avait pas loupé cette incroyable occasion où, seul face au but, il s'emmêlait les pinceaux pour voir finalement le ballon lui filer entre les jambes (16e). Après cela, le PSG a fait le dos rond avant d'ouvrir le score en tout début de seconde période grâce à Herrera, qui profitait d'une offrande de Mbappé (0-1, 47e). Le champion du Monde doublait ensuite la mise par un penalty qu'il obtenait lui-même alors que l'image ne montrait aucun contact ou presque (0-2, 65e). Nantes aurait pu revenir en fin de rencontre si Navas n'avait pas repoussé le penalty de Bamba (70e). Au lieu de cela, Sarabia achevait le travail des siens (0-3, 88e) et le PSG a trois points en tête du championnat.

