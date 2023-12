Serie A : la Juventus retrouve la victoire face à Frosinone

La Serie A avant la dinde. En cette période de fêtes, la Juventus de Turin se déplaçait sur la pelouse de Frosinone ce samedi après-midi. Une Vielle Dame en pleine bourre, qui n’a plus perdu depuis le 23 septembre dernier en championnat et un match face à Sassuolo (4-2). De son côté, Frosinone squatte le ventre mou au classement et s’offre quelques coups d’éclats, grâce au talent de Matías Soulé notamment. L’occasion parfaite donc, pour l’Argentin, de briller, lui qui est prêté par… la Juve.

Mais c’est une autre pépite qui s’est illustrée ce samedi. Titularisé par Allegri, Kenan Yıldız (18 ans) a parfaitement répondu présent en s’offrant un joli but pour ouvrir le score (12e, 0-1). Les Turinois ont ensuite reculé, avant de craquer, au retour des vestiaires, sur l’égalisation de Jaime Baez (51e, 1-1), rentré en jeu pour remplacer un certain Pol Lirola. Heureusement pour les visiteurs, Dusan Vlahovic a remis les pendules à l’heure, de la tête (81e, 1-2). À l’arrivée, la Vieille Dame, deuxième de Serie A, s’impose au mérite et met la pression sur l’Inter Milan, qui affronte Lecce ce soir (18h).