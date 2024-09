Ligue 1 : le LOSC arrache le nul contre Strasbourg après un match fou

Le LOSC n’a déjà plus le droit à l’erreur. Après un début de saison encourageant avec une qualification en Ligue des Champions acquise après plusieurs tours de barrages, les Dogues sont en panne sèche depuis la fin août. Incapables de remporter le moindre match depuis le 24 août, les Nordistes restent sur quatre rencontres sans victoire toutes compétitions confondues. Déjà sur la sellette, Bruno Génésio se devait de sauver sa place ce samedi avec la réception de Strasbourg. Pour ce faire, le tacticien né à Lyon décidait de mettre toutes ses forces vives sur la pelouse avec un quatuor offensif Cabella-Zhegrova-Gomes-David.

Une animation offensive qui a fait des étincelles d’entrée. En jambes dès ses premiers ballons, le Kosovar a ouvert le score au quart d’heure de jeu. Touché dans la surface sur la droite, il ne s’est pas posé de questions et a trompé Petrovic avec une frappe rasante du droit (1-0, 15e). Décidément incisif, l’ailier de 25 ans a été à l’affut d’une offensive lilloise pour s’offrir un doublé de la tête (2-0, 27e). Alors que l’on pensait que les pensionnaires du stade Pierre-Mauroy allaient dérouler, ces derniers se sont fait renverser par des Strasbourgeois affamés. Revigorés par ce nouveau but concédé, les ouailles de Liam Rosenior ont réduit l’écart quelques minutes après grâce au troisième but cette saison d’un Andrey Santos opportuniste (2-1, 30e).

Comprenant alors qu’une remontée au score était plus que possible, le RCSA a accéléré pour égaliser avant la pause. Et malgré les opportunités manquées par Cabella (37e) et Diakité (39e), Strasbourg y est arrivé grâce à l’intenable Emegha. Très utile dans les offensives alsaciennes, le Néerlandais a trompé Chevalier de la tête à bout portant après un superbe centre de Diego Moreira (2-2, 40e). Dans ce match fou, tout allait alors se décanter lors du second acte. Ayant clairement l’ascendant dans la tête, les Strasbourgeois ont continué d’asseoir leur domination en se procurant les meilleures opportunités. Et alors qu’Andrey Santos pensait avoir inscrit un doublé, la VAR a finalement refusé ce but pour un hors-jeu limite de Saïdou Sow (58e).Finalement, les efforts des visiteurs ont payé sur un superbe contre initié par Sebastian Nanasi et Emanuel Emegha.

Les deux hommes se trouvaient également à la conclusion de l’action avec un caviar délivré par le Batave pour le Suédois qui n’a pas tremblé face à Chevalier (2-3, 66e). Son troisième but en quatre rencontres avec Strasbourg. Désireux d’enfoncer le clou et d’aller chercher son deuxième succès de la saison, Strasbourg a continué d’accélérer mais Bakwa (75e) et Emegha (78e) se sont heurtés à Lucas Chevalier. Forcément, ces ratés se payent cash. Fautif sur une action de Tiago Santos, Jonathan David n’a pas tremblé et a permis à Lille d’arracher un nul précieux. Avec ce nul, Lille stagne à la 7e place. De son côté, Strasbourg peut avoir des regrets et reste dixième.