Al-Ittihad, Al-Hilal : nouvelle soirée lunaire en Ligue des Champions asiatique

La suite après cette publicité

Décidément, cette Ligue des Champions asiatique est très animée. Lors de la première journée, Neymar et Al-Hilal ont défrayé la chronique. Le club saoudien a dû se contenter du nul face à Navbahor et la star brésilienne s’était distinguée par son comportement infect. Cette fois, le coup d’envoi de la deuxième journée a été marqué par un événement pour le moins inattendu. Al-Ittihad, l’équipe de Karim Benzema, se déplaçait en Iran pour affronter Sepahan hier à 18h. Cependant, les joueurs du club saoudien ont refusé de pénétrer sur la pelouse. La raison ? Plusieurs statues étaient disposées aux entrées du terrain, dont une à l’effigie de Qassem Suleimani, un ex-dirigeant militaire influent au Moyen-Orient. De quoi provoquer, dans un premier temps, le retard du coup d’envoi. Au final, le match a dû être annulé, comme l’a indiqué la confédération asiatique (AFC).

« Le match du Groupe C de l’AFC Champions League™ 2023/24 entre le Sepahan FC et l’Al Ittihad FC, qui devait avoir lieu au stade Naghsh-e-Jahan d’Isfahan ce soir, a été annulé en raison de circonstances imprévues et imprévisibles. L’AFC réitère son engagement à assurer la sécurité des joueurs, des officiels de match, des spectateurs et de toutes les parties prenantes impliquées. Cette question va maintenant être soumise aux commissions compétentes. » La suite ? La fédération saoudienne de football a elle aussi publié un communiqué sur son site officiel pour apporter son soutien à Al-Ittihad, dont l’équipe est rentrée en Arabie saoudite.

À lire

Al-Ittihad : N’Golo Kanté en a marre d’être filmé !

Tensions en Iran

« La Fédération saoudienne de football a suivi le match entre le représentant national, le club Al-Ittihad, et son hôte, Sepahan Isfahan, iranien, prévu lundi soir au deuxième tour de la Ligue des champions de l’AFC. À son tour, la Fédération saoudienne salue le souci de la Confédération asiatique de football d’organiser le match dans des conditions appropriées, ce que la Fédération saoudienne a constaté à travers le suivi continu de ses représentants qui ont accompagné le club Al-Ittihad en Iran. La Fédération Saoudienne affirme son plein soutien au Club Al-Ittihad et prend toutes les mesures juridiques pour préserver les droits du Club Al-Ittihad. »

La suite après cette publicité

Mais ce n’est pas tout puisque Esteghlal News affirme de son côté que les autorités saoudiennes auraient également demandé au club d’Al-Hilal, qui joue aussi en Iran contre Nassaji Mazandaran, de rentrer au pays ! Pour le moment, la formation de Neymar n’a pas fait d’annonce particulière et publiait hier des photos des joueurs s’entraînant sur la pelouse iranienne.