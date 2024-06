Steve Cooper est le nouvel entraîneur de Leicester

De retour en Premier League, Leicester vient d’officialiser l’arrivée de son nouvel entraîneur, Steve Cooper. «Le Leicester City Football Club peut confirmer aujourd’hui la nomination de Steve Cooper en tant que nouveau manager de l’équipe première avant la saison 2024/25 de Premier League», précise notamment le communiqué des Foxes.

La suite après cette publicité

«Je suis vraiment excité et fier d’être nommé entraîneur de l’équipe première de Leicester City. C’est un club fantastique avec une histoire riche et des supporters passionnés. Je suis ravi de travailler avec une équipe aussi talentueuse et je suis impatient de relever le défi de réaliser nos ambitions communes en Premier League», a de son côté déclaré l’intéressé, désormais lié au club jusqu’en juin 2027.