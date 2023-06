Real Madrid : la sortie forte de Rodrygo sur Mbappé

La suite après cette publicité

Alors que le feuilleton est reparti de plus belle, Rodrygo risque d’être l’une des possibles victimes d’une arrivée de Kylian Mbappé à Madrid. Mais comme il l’a fait savoir en conférence de presse avec la sélection brésilienne, l’ailier serait très heureux de voir le Bondynois débarquer au Bernabéu.

« Pour moi, son arrivée m’enthousiasme 10/10 (on lui a demandé de chiffrer son envie de voir Mbappé signer de 1 à 10, NDLR) parce que c’est un phénomène, un des meilleurs joueurs du monde. Actuellement, on a besoin d’un joueur à sa position. Mais il a un contrat, il est à Paris, on doit respecter ça. Mais s’il pouvait venir, le plus tôt possible », a notamment répondu Rodrygo. Le message est passé.

