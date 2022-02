OL - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Deuxième round. Après les fameux incidents du premier match sur lesquels il est inutile de revenir tant ils sont encore dans les esprits, l'Olympique Lyonnais accueille une fois encore l'Olympique de Marseille pour ce match qui comptait initialement pour la 14e journée de Ligue 1, et qui n'avait duré que 4 minutes. Un match important pour les deux équipes, mais surtout pour les Rhodaniens.

Décimés, les hommes de Peter Bosz sont sur une dynamique assez positive, sortant de deux victoires, à Troyes et face à l'ASSE, et pourraient faire un sacré bond au classement en cas de victoire, se hissant à la septième place. De leur côté, les Phocéens, également assez en forme, prendraient la deuxième place à Nice et reviendraient à dix points du PSG s'ils venaient à remporter cet Olympico.

Beaucoup d'absents

Pour ce match, le tacticien néerlandais est notamment privé, entre autres, de Denayer, Paqueta, Toko-Ekambi, Aouar, Moussa Dembélé ou Kadewere. Lopes sera dans les cages, avec Lukeba, Boateng et Dubois pour sécuriser la surface. Sur les flancs, on retrouvera Gusto et Henrique, avec Caqueret et Mendes dans l'entrejeu. Emerson devrait être aligné en tant qu'ailier, avec Shaqiri et Cherki qui sera la référence offensive lyonnaise.

En face, Jorge Sampaoli doit tout de même faire sans Gerson notamment, comme il ne peut pas compter sur ses recrues hivernales Bakambu ou Kolasinac, pas là au moment du premier match. Pau Lopez protègera les cages, épaulé par Peres, Caleta-Car et Saliba. Kamara, Guendouzi et Rongier composeront l'entrejeu, alors qu’Ünder, Payet et Milik tenteront de faire mal à la défense rhodanienne.