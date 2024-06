EdF : une première polémique pour le masque de Mbappé

L’image que tout le monde attendait a été publiée cet après-midi par la FFF. Kylian Mbappé a participé à l’entraînement de l’équipe de France en portant son tout nouveau masque. Un masque aux couleurs françaises. Mais si le Bondynois joue demain face aux Pays-Bas, il risque fort de devoir changer de masque tricolore selon l’article 42.01 alinéa I du règlement de l’UEFA, concernant les équipements médicaux.

« Équipement médical (par exemple, protection de la tête, masques, plâtres, genouillères, coudières). L’équipement médical porté sur le terrain de jeu doit être d’une seule couleur et ne pas comporter d’identification de l’équipe ou du fabricant. Les articles portés sur les jambes et les bras doivent être de la même couleur que l’article correspondant de la tenue de jeu (par exemple, les coudières ou le ruban adhésif utilisé sur le bras doivent être de la même couleur que les manches du maillot et les genouillères doivent être de la même couleur que les shorts). » Si l’on se fie au règlement de l’UEFA, Mbappé devra donc changer de masque quand il rejouera un match de l’Euro.