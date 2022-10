OL : les Lyonnais sont fans de Laurent Blanc

Depuis trois semaines, Laurent Blanc a enfilé plusieurs casquettes à Lyon. Il y a bien sûr celle d'entraîneur. Mais le Président est aussi un pompier de service, un chef de chantier et un psychologue, lui qui a récupéré une équipe au plus bas mentalement. Accompagné de ses adjoints, il essaye de "remettre les têtes à l'endroit" comme il l'avait expliqué. Et cela fonctionne puisque son équipe vient d'enchaîner deux succès de suite (le dernier face à Lille). Blanc fait l'unanimité au sein du vestiaire comme l'a expliqué Anthony Lopes après la rencontre.

«Son discours a fait beaucoup. Le fait qu’il arrive totalement frais et remette tout le monde un peu d’aplomb, surtout mentalement, ça a été un gros travail de sa part, apprécie le portier de l’OL. Il a su trouver les mots qu’il faut. On aurait aimé prendre 9 points sur 9 depuis son arrivée, mais 6 sur 9, c’est plutôt correct. (...) Le fait qu'il soit venu avec un discours qui redonne de la confiance à tout le monde a fait du bien». Jeff Reine-Adelaïde est du même avis. «Le coach nous amène beaucoup de confiance, de calme. On ne faisait pas un bon match et il a su trouver les mots justes à la mi-temps». L'effet Blanc se fait sentir !