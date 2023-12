PSG : la mise au point de l’agent d’Hugo Ekitike sur sa santé mentale

Transféré définitivement au Paris Saint-Germain l’été dernier, Hugo Ekitike sort d’une première moitié de saison blanche dans la mesure où il n’est plus apparu sous les couleurs franciliennes depuis quatre mois et un match nul contre Lorient lors de la 1ère journée de Ligue 1. N’entrant plus dans les plans de Luis Enrique, il paraît évident que l’avenir de l’ancien Rémois se dessine en dehors du club de la capitale. Ainsi, L’Equipe s’est penché sur la situation du numéro 44 parisien.

La suite après cette publicité

Outre les nouvelles révélations liées à son transfert avorté lors du mercato estival et des potentielles destinations s’offrant à lui cet hiver, le quotidien sportif a indiqué dans son édition du jour qu’Hugo Ekitike serait mentalement touché par sa situation en raison de sa mise à l’écart à l’entraînement, du manque de compétition et des insultes à son égard sur les réseaux sociaux. Immédiatement, son agent n’a pas tardé à faire le point sur le moral de son client. «Il n’a reçu aucune insulte ces dernières semaines, c’est faux. Il va très bien physiquement et mentalement et garde une grande discipline et un grand professionnalisme au quotidien», a assuré Karl Mwalako Buchmann.