Hugo Ekitike vit un calvaire au PSG

De futur crack à persona non grata, il n’y a parfois qu’un pas et Hugo Ekitike est en train d’en faire l’expérience. Transféré à l’été 2022 au Paris Saint-Germain, l’ancien Rémois n’a jamais réussi à s’imposer dans le club de la capitale. Avec des performances en deçà des espérances franciliennes lors de sa première saison avec le champion de France en titre (32 matchs dont 14 titularisations pour 4 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, ndlr), l’attaquant parisien était appelé à changer d’air cet été mais a refusé de rejoindre Francfort.

Depuis, Hugo Ekitike ronge son frein à Paris en attendant de trouver une porte de sortie à l’occasion du mercato hivernal. En s’appuyant sur les indiscrétions de son entourage, L’Equipe révèle dans son édition du jour que le natif de Reims vivrait un enfer en privé et sa santé mentale en serait impactée. Outre le manque de compétition et sa mise à l’écart du groupe sur certaines séances d’entraînement, le numéro 44 parisien est ciblé par des insultes sur les réseaux sociaux. Un «acharnement incompris» vécu par le principal intéressé qui toutefois fait en sorte de garder une condition physique en vue de relever un nouveau challenge cet hiver. Nul doute que sa situation serait suivie de près par les observateurs, lui qui conserve une cote sur le marché des transferts.