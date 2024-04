Tirage Euro U17 : la France dans le groupe de la mort avec… le Portugal, l’Espagne et l’Angleterre

Les Bleuets devront avoir les reins solides pour assumer leur statut de double-finaliste de l’Euro U17. Ce mercredi, le tirage au sort du tournoi qui aura lieu cet été à Chypre (20 mai au 5 juin 2024) a été impitoyable avec les joueurs de Jean-Luc Vannuchi, qui se retrouvent assurément dans le groupe de la mort.

Ainsi, la main de la triple championne paralympique de natation, Karolina Pelendritou, a reversé l’équipe de France dans le même groupe que le Portugal, l’Espagne et l’Angleterre. Un groupe broyeur d’ambitions dans lequel les Bleuets devront au moins terminer dans les deux premiers pour se qualifier en 1/4 de finale. Pour rappel, la génération 2005 de Mathys Tel et de Warren Zaïre-Emery (surclassé d’un an) avait remporté le tournoi en 2022. En 2023, les Bleuets s’étaient incliné en finale face aux Allemands, aux tirs au but.

Le tirage au sort complet :

Groupe A : Chypre, Ukraine, Serbie, République tchèque

Groupe B : Danemark, Autriche, Croatie, Pays de Galles

Groupe C : Italie, Suède, Slovaquie, Pologne

Groupe D : France, Portugal, Espagne, Angleterre