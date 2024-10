Affaire Mbappé : pourquoi le nom de Kylian Mbappé ne sera jamais officiellement cité

Alors que l’affaire prend de plus en plus d’ampleur aux quatre coins de l’Europe, Kylian Mbappé a fait appel à Maître Marie-Alix Canu Bernard, avocate au Barreau de Paris et auprès de la Cour pénale internationale, pour le représenter et le défendre dans les différentes presses mardi soir. Interrogée par TF1 au journal de 20 heures, elle a également répondu aux questions du Parisien, de la radio RTL et même sur les plates-formes du groupe RMC-BFM TV : «Il est stupéfait d’apprendre ces accusations dont on ne sait même pas si elles le concernent vraiment. À ce stade, on ne sait pas s’il est vraiment la personne visée. Le procureur ne nous l’a pas dit. Une plainte pour viol a été déposée à Stockholm, c’est tout ce qu’on sait. Une plainte n’a jamais fait la vérité des faits. Je peux très bien déposer plainte contre le pape…», avait-elle ironisé. Mais une nouvelle explication vient apporter plus de lumière sur ce dossier encore flou.

La suite après cette publicité

En effet, d’après les informations de RMC Sport, la justice suédoise n’est pas près de dévoiler officiellement le nom de Kylian Mbappé comme étant le suspect principal de l’enquête ouverte pour viol et agression sexuelle. En Suède, le nom d’un suspect n’est jamais divulgué publiquement pendant une investigation en cours : «Ce communiqué de presse, c’est déjà du jamais-vu pour le système judiciaire du pays. À mon sens, c’est ce qu’il y a de plus proche d’une confirmation, nous n’aurons pas mieux. Selon la loi, le nom d’un suspect ne peut être divulgué que s’il est majeur, et à partir du moment où il est placé en détention provisoire depuis au moins une à deux semaines», a assuré un journaliste suédois à nos confrères de RMC. C’est pour cette raison précise que les révélations faites par le journal Expressen ne peuvent pour le moment pas être confirmées. Pour rappel, toujours selon RMC, l’entourage du joueur de Real Madrid est désormais certain qu’il est visé dans la plainte pour viol déposée à Stockholm.