Affaire en Suède : Kylian Mbappé et son entourage désormais au courant de la plainte

Dans la tourmente depuis la semaine passée, avec son absence en équipe de France et son escapade en Suède, Kylian Mbappé n’est toujours pas sorti d’affaire. Bien au contraire. D’après les informations de RMC Sport, l’entourage du joueur de Real Madrid est désormais certain qu’il est visé dans la plainte pour viol déposée à Stockholm. Néanmoins, l’entourage du joueur reste serein, même s’il est conscient qu’une longue procédure est sur le point de s’entamer.

Une information qui survient au lendemain de l’intervention de l’avocate du joueur de 25 ans dans le JT de 20 heures de TF1. « On nous parle d’une plainte, d’un dépôt de plainte mais à cette heure, on ne sait pas à l’encontre de qui.. Il est particulièrement serein, mais il est éberlué de voir cet emballement médiatique et ne comprend pas du tout ce qui peut lui être reproché de près ou de loin. Aujourd’hui, il était d’une sérénité absolue, il est d’ailleurs parti à l’entraînement parce qu’il sait qu’il n’a strictement rien à se reprocher », avait expliqué Marie-Alix Canu Bernard, qui a également indiqué qu’une plainte serait déposée pour « diffamation ».