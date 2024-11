Nasser Al-Khelaïfi déclare que le PSG va quitter le Parc des Princes

C’est un jour important pour le PSG. Le champion de France en titre a inauguré son tout nouveau centre d’entraînement. Le Campus PSG à Poissy, déjà utilisé par le club depuis la saison dernière, est désormais terminé et s’affirme comme l’un des centres sportifs les plus modernes au monde. Il éloigne certes de quelques kilomètres de Paris par rapport à Saint-Germain-en-Laye mais cet outil doit permettre à l’institution de passer un nouveau cap dans son histoire. Mais est-ce un véritable problème de s’éloigner de la capitale ?

Il est fort possible que non. En guerre ouverte depuis 2 ans avec la mairie de Paris qui refuse de vendre le Parc des Princes, ou qui rechigne à le faire agrandir (même aux frais du club), le PSG s’est décidé. En dépit de messages de supporters refusant le déménagement ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi a pris la décision. L’enceinte historique des Rouge et Bleu sera bientôt un lointain souvenir. Le club va bel et bien construire son propre stade dans les années à venir, et quittera de facto Paris pour évoluer de l’autre côté du périphérique, plus loin.

Nasser Al-Khelaïfi : «On va partir. On n’a pas le choix»

«J’aime beaucoup le Parc des Princes, tout le monde l’aime. Si je décide avec mon cœur, je dis : “on ne part pas”. Mais quand je réfléchis avec la tête, on est mort, lâche le président qatari sur RMC ce jeudi. En Europe, tous les grands clubs ont 80 000 ou 80 000 places. Si on veut être de ce niveau pour nos supporters, il faut agrandir le stade. On n’a pas d’autre solution. Si c’est acté ? On va partir. On n’a pas le choix. La ville ne nous laisse pas le choix. C’est une décision de la ville parce qu’on ne peut pas faire ce qu’on veut dans le stade.»

La perspective des prochaines élections municipales en 2026, et donc un possible changement d’équipe dirigeante à Paris, ne devrait pas ralentir ce projet. Al-Khelaïfi estimé qu’il n’a pas le temps. «Je ne fais pas de politique. Je n’ai pas compris (leur choix). On a besoin d’un stade dans 3 ou 4 ans. On n’a pas le temps d’attendre (les élections) sinon on est derrière d’autres clubs en Europe. On a besoin de construire vite.» Reste à déterminer le lieu de ce futur stade. «On a des options», assure le patron parisien. Au grand dam des supporters.

