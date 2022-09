Real Madrid - Real Majorque : les compositions officielles

La 5ème journée de Liga continue en ce dimanche et pour démarrer, le Real Madrid accueille le Real Majorque à Santiago Bernabéu à 14h (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Continuer le sans-faute , tel est le défi pour les joueurs d’Ancelotti qui n’ont connu que la victoire sur ce début de saison avec tout de même un but encaissé à chaque rencontre. Avec une nouvelle victoire, le Real reprendrait la première place du classement devant le FC Barcelone qui s’est imposé ce samedi soir contre Cadiz. Les Madrilènes restent aussi sur huit victoires sur les dix derniers matchs contre Majorque et doivent tenir leur rang ce dimanche. Et pour tenir son rang, Carlo Ancelotti devra se passer de Karim Benzema et d’Eder Militão, il en profite aussi pour faire tourner. Aurélien Tchouaméni est sur le banc, Ceballos et Valverde seront avec Kroos au milieu. Et pour remplacer Benzema en attaque c’est Eden Hazard qui a été choisi.

Majorque alterne quant à lui le bon et le moins bon avec notamment une seule victoire depuis le début de la saison en Liga mais sont sur une bonne dynamique récente. Actuellement 13èmes du classement, les Majorquins devront essayer d’obtenir un bon résultat au Bernabéu dans leur objectif du maintien. Les hommes de Javier Aguirre restent sur deux matchs sans défaite avec une victoire contre le Real Valladolid (2-0) et un match nul contre Girona (1-1).

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Rüdiger, Alaba, Mendy - Valverde, Kroos (cap.), Ceballos - Rodrigo, Hazard, Vinicius Jr.

