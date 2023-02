Dortmund : le directeur sportif fait le point sur la situation de Jude Bellingham

La suite après cette publicité

Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, a évoqué les nombreux chantiers qui lui incombent lors d’une interview accordée à Bild. Le dirigeant allemand s’est notamment attardé sur l’avenir de Jude Belligham. Selon lui, le BVB n’a été contacté par aucun club à ce jour et que le club de la Ruhr n’a donc reçu aucune offre pour sa pépite anglaise par conséquent. «Jude se sent très, très bien au Borussia Dortmund. Mais il n’y a pas de nouvelles discussions, et encore moins de demandes pour lui. Nous avons besoin de Jude pour atteindre les objectifs de cette saison et nous sommes heureux qu’il se concentre autant sur le football et qu’aucun autre sujet n’ait actuellement sa place dans sa tête» a tout d’abord confié le directeur sportif.

Sebastian Kehl a ensuite rappelé que le contrat de Jude Bellingham ne s’achevait pas à la fin de la saison tout en précisant qu’il espérait le voir rester à Dortmund. «Jude a encore deux ans de contrat et il est un élément très important de cette équipe. C’est pourquoi je souhaite bien sûr qu’il joue encore plus longtemps pour le BVB» a conclu le dirigeant allemand. Pour le moment, le Borussia semble avoir réussi à effrayer les nombreux prétendants de Jude Bellingham. Il faut dire que le prix du transfert de la pépite anglaise pourrait s’envoler en cas de prolongation alors que le joueur est déjà évalué à 110 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt.

