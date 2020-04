8 matches de sélections cet automne ?

L'UEFA tenait une nouvelle réunion ce mardi pour définir les futurs calendriers de reprise des activités. Outre la nouvelle recommandation de disputer la fin des coupes d'Europe au mois d'août et d'acter le report de l'Euro féminin de 2021 (7 juillet au 1er août) à juillet 2022, l'instance a précisé qu'elle ferait rattraper les matches internationaux prévus initialement en mars et en juin.

Ainsi, d'après L'Equipe, les sélections nationales devraient disputer 8 matches (au lieu de 6 habituellement) entre les mois de septembre et de novembre prochains. Six matches de Ligue des Nations et deux amicaux sont au programme, répartis pour le moment de cette manière : deux rencontres en septembre, puis trois en octobre et en novembre. Évidemment, tout cela peut encore être modifié en fonction de la crise sanitaire.