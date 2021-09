Ligue 2 : Ajaccio nouveau dauphin du Téfécé, Nîmes se saborde, Dijon sort de la zone rouge

Après la victoire du solide leader Toulouse face à Grenoble (4-1) et le succès des Sochaliens contre le Paris FC (2-0), la huitième journée de Ligue 2 se poursuivait ce samedi soir avec le traditionnel multiplex de 19 heures. Dans le haut de tableau, Ajaccio profite du coup d'arrêt d'Auxerre, deuxième avant le début de la journée, pour devenir le nouveau dauphin des Pitchouns grâce à sa victoire (2-0) sur la pelouse de Rodez avec des buts de Moussiti-Oko (3e) et Nouri (49e). De son côté, l'AJA de Jean-Marc Furlan, réduit à 10, a marqué le pas face à Quevilly-Rouen (0-0). Très mauvaise opération, en revanche, pour le Nîmes Olympique, rejoint dans les tous derniers instants. Malgré les réalisations de Benrahou (16e), Sainte-Luce (21e) et Koné (75e), Amiens n'a rien lâché. Alors que Badji (60e) et Lahne (89e) redonnaient espoir aux siens, c'est Arokodare (90+5e) qui a finalement permis aux Amiénois d'arracher le match nul au bout du temps additionnel.

Tenu en échec par Valenciennes (1-1), Pau, 5ème avant le début de cette 8ème journée, manque l'occasion de monter sur le podium. Yatabaré (24e) a répondu à l'ouverture du score d'Assifuah (14e). Un nul qui ne fait pas les affaires des Nordistes positionnés à une dangereuse 17ème place. De son côté, Caen a arraché un match nul dans le temps additionnel sur la pelouse de Bastia (1-1). Alors que Santelli pensait donner la victoire aux siens, le penalty de Mendy (90+1) permet finalement aux Normands de préserver l'essentiel. Grâce à un doublé de l'ancien Marseillais Boutobba (15e, 64e), Niort s'impose (2-0) et passe devant Guingamp, son adversaire du soir. Dans le bas de tableau, Nancy reste lanterne rouge de L2 après son nul face au Havre (1-1). Malgré l'ouverture du score de Jung (49e), les Nancéens ont craqué sur une réalisation de Cornette, déjà buteur face au Téfécé lundi dernier. De son côté, Dijon sort de la zone rouge grâce à un probant succès face à Dunkerque (2-0). Le Bihan (55e) puis Coulibaly (86e) donnent un peu d'air à la formation de Patrice Garande.

