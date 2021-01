Ligue 1 : l'Olympique Lyonnais craque en fin de match face au FC Metz

La suite après cette publicité

A l'occasion de la vingtième journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais accueillait le FC Metz au Groupama Stadium. Tenus en échec par le Stade Rennais samedi dernier (2-2), les Gones devaient absolument l'emporter pour ravir la place de leader du championnat au PSG. Côté messin, on souhaitait renouer avec le succès après deux nuls consécutifs. Pour cette affiche de 21 heures, Rudi Garcia alignait un 4-3-3 et titularisait notamment De Sciglio, Caqueret et Thiago Mendes. Frédéric Antonetti optait pour un 5-4-1 avec le seul Lamine Gueye en attaque.

Dès les premiers instants du match, l'OL mettait la pression à son adversaire et Marcelo voyait le cadre se dérober sur une tête consécutive à un corner frappé par Dubois (7e). Par la suite, les débats s'équilibraient et l'OL éprouvait des difficultés à s'approcher des buts lorrains. Il fallait attendre la 35ème minute pour voir la première frappe cadrée du match. Depay décalait Toko Ekambi dont la frappe était repoussée par Oukidja. Deux minutes plus tard, l'attaquant camerounais tentait une nouvelle fois sa chance mais sa frappe était trop croisée (37e). Trois minutes plus tard, les hommes d'Antonetti se procuraient une grosse occasion.

Leya Iseka crucifie l'OL en fin de match

Sur la gauche, Boulaya voyait son centre dévié toucher le poteau, le ballon revenait sur Gueye dont la volée était sauvée par Marcelo sur sa ligne (40e). Au retour des vestiaires, l'Olympique Lyonnais manquait l'ouverture du score sur un contre. Toko Ekambi décalait Paqueta sur la droite qui remisait pour Kadewere dont la frappe était déviée en corner (51e). Au fil des minutes, le match perdait en qualité. Il fallait attendre la 66e minute pour entrevoir une belle opportunité messine. Sur la droite, Leya Iseka voyait son centre mal négocié par Marcelo. Le ballon revenait sur Yade qui remisait pour Boye surpris de l'offrande. Deux minutes plus tard, Cornet, fraîchement rentré, décochait une belle frappe détournée en corner par Oukidja.

Le portier lorrain pensait s'incliner sur un but de Toko Ekambi, mais la VAR annulait logiquement l'ouverture du score lyonnaise pour un hors-jeu d'Aouar (74e). Trois minutes plus tard, Centonze se débarrassait de Thiago Mendes avant de voir sa frappe trop écrasée captée par Lopes (77e). L'OL poussait en fin de match mais Depay puis Aouar butaient sur Oukidja (84e). Dans la foulée, Boulaya centrait pour Leya Iseka dont la tête filait juste à côté (85e). L'OL jouait avec le feu et Sarr voyait sa frappe enroulée heurter la transversale (89e). Une minute plus tard, le FC Metz ouvrait le score. Bien lancé par Boulaya, Leya Iseka évitait la sortie de Lopes et poussait le ballon au fond des filets (0-1, 90e). Avec cette deuxième défaite de la saison, l'Olympique Lyonnais cédait sa place de leader au PSG au classement.

