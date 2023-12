Lorient - OM : le message fort de Jordan Veretout

Présent au micro de Prime Vidéo après la victoire (4-2) de l’OM sur la pelouse du Moustoir face au FC Lorient, Jordan Veretout est revenu sur la prestation des siens. Si le milieu phocéen a apprécié la première période, il a en revanche pointé du doigt le niveau affiché au retour des vestiaires. «On a fait une très bonne première mi-temps mais on ne doit pas se contenter de ça. Notre seconde mi-temps n’est pas à l’image de ce qu’on veut faire. On doit retenir ce qu’on a fait en première période et le faire sur un match entier. Le système ? C’est la décision du coach mais on est bien avec ce système, on l’a bien fait à Lyon aussi, derrière on a de la sécurité, on arrive à aller chercher haut, on est bien sur le terrain mais on ne doit pas se contenter d’une seule mi-temps. On n’a pas le droit de concéder autant d’occasions car à 4-3 le match aurait été différent».

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Marseille 23 15 6 6 5 4 22 16 16 Lorient 12 15 -9 2 6 7 20 29

Et d’ajouter : «il faut jouer avec l’expérience, parfois il faut calmer le jeu, on a beaucoup reculé au retour des vestiaires et ça fait beaucoup d’espaces à gérer sur le terrain, la défense était basse et remonter 70 mètres, c’est tout de suite plus dur. On retient la victoire, ce sont trois points importants et on doit continuer dans la lignée de cette première mi-temps. Gattuso et sa colère ? Il a raison dans les faits, il nous a félicité mais c’est quelqu’un de rigoureux et la deuxième mi-temps, ça ne lui plaît pas et c’est normal. On ne peut pas se relâcher et Lorient l’a démontré ce soir, à 4-3 ça pouvait être le feu à la fin et on était pas à l’abri d’un match nul. Il faut juste continuer avec les ingrédients mis dans cette première mi-temps». Voilà qui est dit !