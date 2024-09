PSG - Rennes : Luis Enrique s’agace face à un journaliste

Présent en conférence de presse après la victoire des siens contre le Stade Rennais (3-1), Luis Enrique n’a pas manqué d’afficher sa joie dans l’auditorium du Parc des Princes. «Je suis très satisfait du match. On a été très supérieurs. On a marqué trois buts mais on aurait pu encore en marquer plus. On a eu beaucoup d’occasions. Je suis content. J’ai beaucoup aimé ce match. Mais, oui, on a perdu le contrôle du match lors des 15 dernières minutes. On a accumulé beaucoup de pertes de balles, donné des opportunités à l’adversaire. C’est le seul point négatif. Mais l’adversaire était vraiment bon. Ce sont trois points de plus».

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 16 6 15 5 1 0 20 5 8 Rennes 7 6 1 2 1 3 10 9

Relancé sur la fragilité parisienne en fin de rencontre, notamment sur les coups de pied arrêtés défensifs, celui qui a récemment assuré être prêt à baisser son salaire pour éviter la presse en a, par ailleurs, profité pour tancer quelques journalistes, jugés trop négatifs à ses yeux. «Le football n’a pas été juste avec nous ce soir. Rennes n’a eu que très, très peu d’occasions ce soir. Et ils marquent sur pénalty. Parfaits, nous ne le sommes pas. Mais la négativité est habituelle avec le journalisme autour du PSG. SI vous regardez les stats par rapport à l’an dernier, tout est meilleur. Mais vous posez des questions sur les dix dernières minutes…» Ambiance…