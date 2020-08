La boxe en après-carrière pour Benzema ?

Certainement auteur de la meilleure saison de sa carrière avec le Real Madrid, comptant 21 buts et 8 passes décisives en Liga. Sources d'inspiration ou idoles, le Français a cité Ronaldo, Michael Jordan et Mike Tyson comme ses modèles. En tant que grand amateur de sports de combat, l'attaquant madrilène a avoué être un grand fan de la légende américaine, qui prépare d'ailleurs un retour à 54 ans.

Dans une vidéo sur sa chaîne Youtube, Fouad Ezbiri, champion de kickboxing et ami du joueur, lui a demandé s'il se sentait capable de monter au moins une fois sur un ring. Et la réponse ne laisse pas de doutes quant à sa passion : « Je kiffe les sports de combat, j’aime bien m’entraîner. Après le foot pourquoi pas m’entraîner avec toi six mois et si tu penses que je peux être prêt pour un combat, pour moi il n’y a pas de problème. Je suis partant ». Un autre projet pour l'après-carrière alors qu'il n'a pas exclu de suivre les traces de Zinédine Zidane et d'entraîneur un jour la Casa Blanca.