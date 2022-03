La liste du Brésil pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022

Large vainqueur du Paraguay (4-0) après avoir été tenu en échec face à l'Equateur (1-1) lors de la dernière trêve internationale, le Brésil s'apprête à retrouver le chemin des qualifications à la Coupe du monde 2022. D'ores et déjà assurée de participer au prochain Mondial, prévu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain, la sélection emmenée par Tite devra ainsi croiser le fer avec le Chili (24 mars) et la Bolivie (29 mars) pour clôturer une campagne jusqu'alors parfaitement menée.

Invaincu après 15 journées qualificatives (12 victoires, 3 nuls), le Brésil dispose ainsi de quatre longueurs d'avance sur son grand rival argentin et tentera donc de bien terminer le travail pour conserver cette première place de la zone sud-américaine. Pour ces deux échéances, le sélectionneur Tite a donc dévoilé, ce vendredi, sa liste composée de 25 joueurs pour le prochain rassemblement. Un dernier tour de piste pour les joueurs brésiliens avant de définitivement se plonger dans la préparation à la plus prestigieuse des compétitions sur la scène internationale.

Neymar bien présent en compagnie de deux Gunners !

Et le sélectionneur auriverde n'a pas réservé de grosses surprises dans sa liste dévoilée il y a quelques minutes. En attaque, l'ailier du Real Madrid Vinicius Junior est bien présent, tout comme son coéquipier Rodrygo. À noter également la présence de Philippe Coutinho, très performant depuis son arrivée à Aston Villa. À pointer également, les présences des deux Gunners Gabriel Magalhães et Gabriel Martinelli. Présent lors de la dernière liste, l'attaquant des Colchoneros Matheus Cunha n'est quant à lui pas appelé.

Pour le reste, on retrouve les Parisiens Neymar et Marquinhos, alors que le Lyonnais Lucas Paqueta a également été retenu en compagnie de son ancien coéquipier Bruno Guimarães, désormais sous les couleurs de Newcastle. À noter que le vétéran Dani Alves, 38 ans désormais, a une nouvelle fois été appelé par Tite lui qui était présent lors des éliminatoires en juin avant d'être remplacé pour la Copa América quelques jours plus tard. Il avait ensuite participé aux JO, remportant au passage la médaille d'or.

Les joueurs convoqués par Tite :

Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Défenseurs : Dani Alves (FC Barcelone), Danilo (Juventus), Alex Telles (Manchester United), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Eder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), G. Magalhães (Arsenal)

Milieux : Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Arthur (Juventus), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paqueta (OL), Philippe Coutinho (Aston Villa)

Attaquants : Neymar (PSG), Richarlison (Everton), Raphinha (Leeds United), Antony (Ajax), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Junior (Real Madrid), G. Martinelli (Arsenal)