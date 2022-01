La durée du premier contrat professionnel devrait passer de 3 à 5 ans

La volonté de bon nombre de dirigeants dans le football français devrait être exhaussée. Le gouvernement a adopté hier une loi permettant aux clubs de football professionnels (et des autres sports) de faire signer un premier contrat professionnel à un jeune joueur non plus de 3 ans mais de 5 ans. «Nous devons protéger les clubs qui investissent sur la formation de jeunes talents mais aussi garantir que les droits des joueuses/joueurs sont bien protégés grâce à leur syndicat. Le dialogue social doit être encouragé dans le sport professionnel, y compris féminin», s'est félicitée la ministre des Sports Roxana Maracineanu.

Pour l'entrée en vigueur de ce texte, il faudra cependant attendre quelques semaines supplémentaires afin qu'un accord de branche soit trouvé, avec les organisations syndicales, celles de joueurs notamment. En 2018 lorsque l'Assemblée Nationale avait fait voter un amendement sur le passage de ce premier contrat professionnel à 5 ans, l'UNFP avait dans un premier temps dénoncé cette modification apportée au projet de loi sur le Code du Sport, menaçant même de lancer un appel à la grève. Cette fois, le syndicat n'a pas encore réagi à cette nouvelle annonce.