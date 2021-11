FC Barcelone : Daniel Alves, un retour de plus en plus chaud

La suite après cette publicité

Parti du FC Barcelone en 2016 pour vivre des expériences en Italie (Juventus) et en France (PSG), Daniel Alves est ensuite rentré au pays pour porter le maillot du FC São Paulo. Mais deux ans après son arrivée, le latéral droit brésilien est désormais sans club puisque son aventure avec le Tricolor Paulista a pris fin mi-septembre. Mais, à 38 ans, l'international auriverde (119 sélections, 8 buts), rappelé par le sélectionneur Tite pour la trêve internationale de septembre, en a encore sous le pied.

Il y a plusieurs semaines, le natif de Juazeiro avait d'ailleurs envoyé un message au sujet de son avenir : « si le Barça pense avoir besoin de moi, il n'a qu'à m'appeler. Je pense toujours que je peux contribuer n'importe où, mais plus au Barça en raison du nombre de jeunes qu'il a maintenant. » En clair, Daniel Alves est prêt à revenir au FC Barcelone prochainement pour aider le club et encadrer les jeunes pousses. Et cela tombe bien puisque le principal concerné pourrait bel et bien faire son come-back au Camp Nou.

Xavi doit valider son retour

Comme le révèle UOL Esporte, Daniel Alves doit rencontrer les dirigeants du Barça cette semaine pour parler de son avenir et donc d'un éventuel retour sous les couleurs barcelonaises en 2022. Bien évidemment, les détails autour de son contrat et de son salaire vont devoir rapidement être réglés, mais les parties sont sur la même longueur d'onde, alors qu'une nouvelle expérience au Brésil avait un temps été évoquée pour l'ancien joueur du PSG. Mais il y a un obstacle à surmonter.

Arrivé sur le banc du FCB il y a quelques jours, Xavi Hernandez va devoir donner son avis sur cette piste et celui-ci sera forcément déterminant. Alors, Daniel Alves va-t-il signer son grand retour au Barça, club avec lequel il a gagné 23 titres entre 2008 et 2016, prochainement ? Rien n'est moins sûr, mais les derniers signaux sont positifs.