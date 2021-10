L'appel du pied de Daniel Alves au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Et si Daniel Alves portait à nouveau la tunique du FC Barcelone ? L'hypothèse paraît tout sauf farfelue depuis quelques heures. Libre depuis son départ de Sao Paulo début septembre, le latéral droit brésilien cherche un ultime défi avant de raccrocher les crampons. Et selon les informations de l'émission Onze sur Esport3, l'ancien joueur du PSG songerait fortement à un retour en Catalogne six ans après avoir pris la poudre d'escampette.

Une volonté mise en exergue par l'ultime démarche effectuée par le principal protagoniste. Alves aurait en effet contacté personnellement un poids lourd de la direction du Barça pour évoquer un potentiel retour. Si les dirigeants des Blaugranas ouvraient la porte à Alves, les négociations s'entameraient alors pour un retour en janvier prochain.

Daniel Alves ne veut que le Barça

L'international auriverde se dirait même prêt à consentir à d'énormes sacrifices financiers pour revenir en Catalogne. Reste à savoir ce que va décider Joan Laporta car l'effectif de Ronald Koeman semble déjà bien pourvu dans le couloir droit avec Dest, Mingueza ou encore Sergi Roberto. Mais la candidature de Dani Alves mérite d'exister et d'être prise en considération par la direction, et ce malgré ses 38 ans.

Une potentielle arrivée du défenseur offrirait un peu plus d'expérience au Barça qui manque cruellement de leaders. De son côté, Alves a indiqué la marche à suivre à ses agents : privilégier le FC Barcelone aux autres offres. « Si le Barça pense avoir besoin de moi, il n'a qu'à m'appeler. Je pense toujours que je peux contribuer n'importe où, mais plus au Barça en raison du nombre de jeunes qu'il a maintenant, » a ainsi révélé Alves dans une interview accordée à Sport. La balle se trouve dans le camp de Joan Laporta désormais...