PSG : Luis Campos élément décisif dans le dossier Mbappé ?

Entre le PSG et Kylian Mbappé il y a de la friture sur la ligne concernant une potentielle prolongation de contrat. Depuis plusieurs semaines, la direction parisienne tente par tous les moyens de convaincre l'attaquant français de parapher un nouveau bail. Mais voilà, le champion du monde 2018 n'est pas pressé et a annoncé au board parisien qu'il honorerait sa dernière année de contrat. Un discours qui ne plaît évidemment pas à Leonardo et encore moins à Nasser Al-Khelaïfi...

Mais selon les informations de l'Equipe, un homme pourrait exercer un rôle crucial dans le dossier Mbappé : Luis Campos. L'ancien dirigeant du LOSC très proche du clan Mbappé, tenterait de tirer les ficelles pour parvenir à ses fins. Un temps courtisé par le Real Madrid, Campos peut s'engager où il le souhaite. Et l'entourage de l'international tricolore ne verrait pas d'un mauvais œil une future arrivée au PSG pour remplacer un Leonardo dont les moindres faits et gestes sont scrutés à Doha lors de ce mercato estival. Là où le directeur sportif parisien peine à communiquer avec son buteur, Campos peut se targuer d'avoir une proximité naturelle avec Mbappé et son clan. Et si Luis Campos détenait finalement la clé dans ce dossier brûlant ? Affaire à suivre...